كل الوطن- متابعات – فريق التحرير: انطلقت اليوم فعالية “مستقبل الأزياء” التي تنظمها وزارة الثقافة في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل ونخبة من خبراء الأزياء الدوليين والسعوديين .

وأعلن نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز في كلمته خلال حفل الافتتاح عن إطلاق وزارة الثقافة لبرنامج استقطاب المصممين السعوديين المتميزين للحصول على أربع منح دراسية كاملة تتوزع خلال الخمس سنوات المقبلة في كلية بارسونز للتصميم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فايز : “من دواعي فخري اليوم الإعلان عن إطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية الأكاديمية مدته خمس سنوات، سيعطي الفرصة لأربعة من مصممي الأزياء السعوديين للدراسة في كلية بارسونز للتصميم في مدينة نيويورك والحصول على شهادات منها”.

وأضاف : تعد كلية بارسونز من الكليات الرائدة على مستوى العالم، ولا يسعني وصف قدر حماسنا وتطلعنا لإعطاء الفرصة للمصممين السعوديين للدراسة والتعلم من أفضل من هم في المجال، وتمكينهم من المساهمة في عالم التصميم والأزياء دائم التغير والتطور بأفكارهم المُلهمة”.

ثم ألقت سمو الأميرة نورة بنت فيصل المستشارة في وزارة الثقافة كلمة رحبت فيها بضيوف الفعالية من المصممين والمهتمين بمجال الأزياء، وأكدت أن فعالية “مستقبل الأزياء” بما تحتويه من جلسات وورش عمل سيتم الاعتماد عليها لتطوير قطاع الأزياء في المملكة.

واحتوى اليوم الأول من الفعالية على برنامج حافل بالأنشطة والمحاضرات والجلسات الحوارية التي قادها عدد من أبرز الرواد في قطاع الأزياء.