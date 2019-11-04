ظهرا في مقطع فيديو.. القبض على شابين قاما بتصرفات شاذّة في الرياض (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان “بتصرفات شاذة” في إحدى المركبات بطريق عام في العاصمة الرياض.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن القبض على الشابين جرى بعد انتشار مقطع فيديو على حسابات الناشطين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وثق تصرفاتهما “ومجاهرتهما بالمعاصي”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو صاحبته مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

وتداول ناشطون سعوديون منذ الأحد هذا المقطع الذي يظهر شابين قالوا إنهما “يمارسان الشذوذ” في سيارة تمر من شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.

#نطالب_اعتقال_الشابين ذي نهاية متابعة الافلام الإباحية و الشواذ الجنسي و بعض الفرق الكورية وبعض الألعاب التي يوجد فيها جنس 🤚 ولدت لنا أجيال ليس لهم مستقبل 😒 pic.twitter.com/9dNim0zbUm — بنت الوطن 🇸🇦 (@10k_37) 3 ноября 2019 г.

عذرا يا رسول الله هذه المنكرات تحصل فى بلادك اليوم وسببها تركي .. ال الشيخ… ومحمد بن سلمان ، اللواط صار فى الشارع وامام الناس الشابين فى وضع صعب#نطالبً_اعَتقال_الشابَينpic.twitter.com/qRx50KtVIk — ندى الجابر (@nadajaber123) 4 ноября 2019 г.

شابان يمارسان الشذوذ علناً في حوض سيارة تمر من شارع الملك فيصل، كما يوجد طفل داخل السيارة!! هذه السعودية التي يريدها تركي آل الشيخ لعنه الله #أرامكوpic.twitter.com/2yWDK1pnjr — hajer alemad (@AlemadHajer) 3 ноября 2019 г.

شابان يمارسان الشذوذ علناً في حوض سيارة تمر من شارع الملك فيصل، كما يوجد طفل داخل السيارة!! هذه السعودية التي يريدها تركي آل الشيخ لعنه الله #أرامكوpic.twitter.com/2yWDK1pnjr — hajer alemad (@AlemadHajer) 3 ноября 2019 г.

المصدر: سبق + تويتر