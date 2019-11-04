تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الامير فيصل بن بندر يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته كل الوطن لحل أزمة سد النهضة : دونالد ترمب سيستقبل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا كل الوطن ظهرا في مقطع فيديو.. القبض على شابين قاما بتصرفات شاذّة في الرياض (فيديو) كل الوطن السيدة ” حليمة يعقوب” رئيسة سنغافورة تصل إلى المدينة المنورة كل الوطن “أرامكو” تطرح أسهما مجانية لمواطنين سعوديين كل الوطن «الثقافة»: تقديم أربع منح دراسية للسعوديين في افتتاح «مستقبل الأزياء» كل الوطن الاتحاد الأوروبي: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية كل الوطن “الأغذية العالمي”: فرنسا قدمت مساهمة مالية لـ80 ألف شخص في غزة كل الوطن إسرائيل تصدر 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية خلال 3 أيام كل الوطن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل مجددا بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
» » الامير فيصل بن بندر يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

الامير فيصل بن بندر يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 11:49 مساءً
الامير فيصل بن بندر يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

الرياض- واس:  قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـ رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ماقدمه في ميزان حسناته.

رابط مختصر
2019-11-04 2019-11-04
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير