المدينة: ضبط 20 باكستانياً سرقوا كيابل بـ9 ملايين وقتلوا زميلهم

كل الوطن – الرياض: تمكنت شرطة المدينة المنورة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم 20 متهماً من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسرقة من مواقع مشاريع تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم وقتل أحد المشاركين وحرق جثته ، وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب (9) تسعة ملايين وسبعون الف ريال بالمدينة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل ، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة لخلاف بينهم في تصريف المسروقات ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.