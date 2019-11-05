عاجل: الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يوقعان “اتفاق الرياض”

كل الوطن – الرياض: وقع ممثل الحكومة اليمنية الشرعية وممثل المجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء على اتفاق الرياض بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يستهدف الخير لليمن، كما يمهد الطريق لاستئناف مسيرة التنمية والبناء خاصة في المحافظات المحررة. وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية. وضمن أبرز بنود الاتفاق عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:

الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

وقف الحملات الإعلامية المسيئة

توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية: