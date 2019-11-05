كل الوطن – فريق التحرير: أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية للقاء توقيع اتفاق الرياض بحضور وقع ممثل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال ولي العهد إنه يأمل أن يكون الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، موضحا أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف: “شغلنا الشاغل منذ بدء الأزمة اليمنية هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية”.

الأمير محمد بن سلمان: شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق (فيديو)