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بمشاركة 40 جنسية.. مهرجان لثقافات الشعوب في جامعة أم القرى

تحت شعار "كل القرى في أم القرى"

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:42 مساءً
بمشاركة 40 جنسية.. مهرجان لثقافات الشعوب في جامعة أم القرى

كل الوطن – فريق التحرير: تشرع جامعة أم القرى أبوابها للتعريف بثقافات الشعوب من خلال مهرجان خاص تنظمه عمادة شؤون الطلاب تحت شعار “كل القرى في أم القرى” برعاية من معالي مدير جامعة أم القرى الاستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر ربيع الأول للعام الهجري الجاري.

ويهدف المهرجان الذي يمتد لمدة أربعة أيام من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا للتعريف بثقافة 40 جنسية مختلفة من خلال سفرائها الطلاب الذين يدرسون تحت مظلة جامعة أم القرى من الجنسين الذكور والإناث سواء من الطلبة الدوليين أو طلاب المنح الدراسية بما يتيح سبل التبادل الثقافي وفق حديث عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل.

وأبان الدكتور عمر أن من أهم أهداف المهرجان إبراز الدور المحوري الذي تمثله المملكة كمركز ثقافي حضاري منفتح على الثقافات المختلفة وبالذات لدى الدول الإسلامية .

ويتيح المهرجان للطلبة الدوليين بجامعة أم القرى المجال لعرض مورثات بلدانهم وثقافاتها المتنوعة ، كما يمد جسور التواصل والإخاء بين الطلبة الدوليين وبقية مكونات المجتمع الجامعي خاصة والمجتمع على العموم.

من جهته أوضح وكيل عميد شؤون الطلاب الدكتور ياسر الحازمي أن المهرجان الذي يقام لأول مرة في رحاب جامعة أم القرى سيشهد مشاركة 250 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم ، حيث خصص لكل شريحة دول مترابطة جغرافيا يوم معين ، لافتا إلى أن مقر مهرجان الطلاب سيكون في مطعم سيران بجوار مبنى الأنشطة الطلابية داخل حرم الجامعة ، فيما سيكون للطالبات في قاعة الجوهرة بفرع الجامعة النسائي بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة.

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2019-11-05 2019-11-05
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