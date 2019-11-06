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تعليقًا على “اتفاق الرياض”.. ترامب : بداية جيدة جدًا أمل في التوصل الى اتفاق نهائي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 2:26 صباحًا
تعليقًا على “اتفاق الرياض”.. ترامب : بداية جيدة جدًا أمل في التوصل الى اتفاق نهائي

كل الوطن- وكالات-  واشنطن : رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، باتفاق الرياض، الذي جرى التوقيع عليه رسميًا اليوم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر تعليقًا على التوقيع على الاتفاق: “بداية جيدة جدًا. أرجو من الجميع العمل بجد للتوصل إلى اتفاق نهائي”، يحل الأزمة اليمنية.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم التوقيع رسميا على “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحصلت وكالة “الأناضول” على النص الكامل لـ”اتفاق الرياض” الذي تم توقيعه بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعاً عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن.

وجاء اتفاق الرياض تتويجًا لعدة لقاءات بين طرفي الصراع بدأت في جدة وتم استكمالها في الرياض في الفترة من 20 أغسطس / آب حتى 24 أكتوبر / تشرين الاول الماضيين.

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