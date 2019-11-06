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اليمن: نيران «الجيش» تقضي على قيادي «حوثي» مع عدد من مرافقيه بـ«الجـوف»

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 2:32 صباحًا
اليمن: نيران «الجيش» تقضي على قيادي «حوثي» مع عدد من مرافقيه بـ«الجـوف»

كل الوطن- مارب برس : لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.

وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بان قوات الجيش، استهدفت صباح اليوم، تجمعا للمليشيا في جبهة سبلة بمديرية خب والشعف، مما أدى إلى مصرع القيادي الحوثي المدعو علي محسن القحم – وهو قائد المليشيا في الجبهة – بالإضافة إلى مصرع عدد من مرافقيه.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم، تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية، في وادي سبلة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

في السياق شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية على تجمعات المليشيا المتمردة، خلف جبل قشعان في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة

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2019-11-06 2019-11-06
عربي ودوليهنا اليمن
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