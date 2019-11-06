تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مصر.. في “القصر العيني” سكب زيت على المقاعد لمنع أهالي المرضى من الجلوس كل الوطن “عماد العمودي “طفل سعودي هو الأذكى عالميا.. حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق! كل الوطن ترحيب عربي ودولي واسع بـ”اتفاق الرياض” بشأن اليمن.. “مجموعة صور” كل الوطن تصريح هام لمصدر مسؤول بـ«الخارجية السعودية» بشأن اتفاق «الرياض» كل الوطن المخلافي يتحدث عن رعب حوثي وهزيمة تدفعهم للتراجع ..و أبرز 3 تحديات أمام اتفاق الرياض وضامن واحد لنجاحه .. كل الوطن اليمن: نيران «الجيش» تقضي على قيادي «حوثي» مع عدد من مرافقيه بـ«الجـوف» كل الوطن تعليقًا على “اتفاق الرياض”.. ترامب : بداية جيدة جدًا أمل في التوصل الى اتفاق نهائي كل الوطن السعودية : وفق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر: سفارة المملكة ستعود إلى عدن كل الوطن “مفروش”.. كتب مستعملة تُغري السودانيين بأسعار رمزية كل الوطن أكاديمي مصري:في أزمة سد النهضه .. أمريكا لن تضغط على إثيوبيا لأجل مصر
» » المخلافي يتحدث عن رعب حوثي وهزيمة تدفعهم للتراجع ..و أبرز 3 تحديات أمام اتفاق الرياض وضامن واحد لنجاحه ..

المخلافي يتحدث عن رعب حوثي وهزيمة تدفعهم للتراجع ..و أبرز 3 تحديات أمام اتفاق الرياض وضامن واحد لنجاحه ..

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 2:38 صباحًا
المخلافي يتحدث عن رعب حوثي وهزيمة تدفعهم للتراجع ..و أبرز 3 تحديات أمام اتفاق الرياض وضامن واحد لنجاحه ..

كل الوطن- متابعات- مأرب برس: قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق اليوم الثلاثاء، إن «اتفاق الرياض سيشكل نقلة مهمة في عمل الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق ليس فقط حلا لمشكلة ظهرت في أغسطس (آب) الماضي أثناء التمرد الانتقالي على الحكومة الشرعية، لكنه أيضاً إجراء إصلاحات واسعة في عمل الشرعية وتحديد جديد لضرورة توجيه السلاح نحو الهدف الأساسي مواجهة الانقلاب الحوثي».

وبحسب مستشار الرئيس اليمني «هناك تعويل كبير على هذا الاتفاق بأن يحدث نقلة مهمة في علاقات كل الأطراف المؤيدة للشرعية بما فيها المجلس الانتقالي، وسيحسن الخدمات والأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة، ويعيد عدن للهدف الأساسي الذي حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة ومكانا لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الانقلاب الحوثي».

واعتبر المخلافي أن وجود قوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض والإشراف المباشر على هذا الاتفاق يشكل ضمانة حقيقية لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك الشق المهم المتعلق بإعادة دمج القوات المسلحة وأجهزة الأمن تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ويرى المخلافي أن أبرز التحديات التي قد تواجه «اتفاق الرياض» تتمثل في مدى ارتفاع الموقعين على الاتفاق لمستوى المصداقية في التنفيذ، والاقتناع بأن هذا هو الخيار الأساسي والصحيح والسليم، إلى جانب المصالح التي ترتبت على مجموعات السلاح ووجود أكثر من جهة تمتلك السلاح بعيداً عن الالتزام بالقوانين والتي قد تعيق التنفيذ للحفاظ على مصالحها.

وتابع: «الاتفاق ليس انتصاراً أو هزيمة لطرف، وإنما هو انتصار لمعركة اليمن واستعادة دولته والأمن والاستقرار».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان «اتفاق الرياض» يشكل حجر أساس لتسوية شاملة للصراع اليمني خلال الفترة القادمة، أشار وزير الخارجية اليمني الأسبق إلى أن الحوثيين ما زالوا غير جاهزين للسلام.

وقال: «ما زلت أعتقد أن الميليشيات الحوثية ليست جاهزة للسلام،مع ذلك الاتفاق يؤكد أن الأساس في أي اتفاق لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن هو الالتزام بالمرجعيات، وأن الدولة هي المالك الوحيد للسلاح.إذا التزم الحوثيون بما جاء في هذا الاتفاق يمكن تحقيق السلام، وإن كانت المتغيرات والوضع الذي يتعرض له المشروع الإيراني الداعم للحوثي بما فيها الانتفاضات في العراق ولبنان، وانتقلت المواجهة إلى اليمن، فإن الحوثي يمكن أن يتراجع كثيراً عن مشروعه الذي اعتمد حتى الآن على الدعم الإيراني».

ويؤكد مستشار الرئيس اليمني إلى أن الحوثيين يعيشون حالياً حالة قلق وترقب كون المشروع الإيراني يتعرض لمواجهة حقيقية في المنطقة.

وأضاف «المشروع الحوثي قام منذ البداية بناء على توسع المشروع الإيراني العدواني ضد الأمة العربية، هم الآن في حالة ترقب لما يحدث، هزيمة المشروع الإيراني في لبنان والعراق سيدفع الحوثيين للتفكير كثيراً للتراجع، وأنه لا يمكنهم أن يكونوا بعيداً عن محيطهم العربي».

رابط مختصر
2019-11-06 2019-11-06
عربي ودوليهنا اليمن
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير