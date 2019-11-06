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“عماد العمودي “طفل سعودي هو الأذكى عالميا.. حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق!

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:08 صباحًا
“عماد العمودي “طفل سعودي هو الأذكى عالميا.. حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق!

كل الوطن- وكالات: تم تتويج الطفل السعودي، عماد العمودي، الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، بالمرتبة الأولى ضمن المسابقة العالمية للذكاء في ماليزيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن عماد فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة “يوسي ماس”، حيث تفوق على 9000 طفل مشارك من 83 دولة حول العالم، فيما حل شقيقه التوأم معاذ في المرتبة الثانية.

واستطاع عماد حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط، وهو الأمر الذي اعتبره المحكمون إنجازا كبيرا.

وقال الطفل عماد عقب الفوز: “حينما تم إبلاغى بموعد المسابقة قررت تكثيف التدريبات على حل المسائل الحسابية، لكى أشرف وطني في هذه المسابقة العالمية”.

و”يوسي ماس” برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، وصمم لاستثمار السنوات الـ12 الأولى من حياة الأطفال.

 عماد العمودي طفل سعودي لم يتجاوز 12 سنه من عمره ، يتفوق على 9 الاف متسابق من مختلف دول العالم في الذكاء الذهني ليحقق المركز الأول ضمن مسابقة العالمية للذكاء في ماليزيا.

التوأمان السعوديان عماد ومعاذ العمودي لم يتجاوزا ١٢سنة يحصلان على المركز الأول والثاني على التوالي في مسابقة الذكاء الذهني في ماليزيا بتفوقهم على ٩ آلاف طفل بحل ٢٠٠ مسألة في ٨ دقائق نظرًا لتمتعهما بسرعة البديهة والتركيز عالي.
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2019-11-06
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير