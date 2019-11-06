تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق الرياض حول اليمن كل الوطن بومبيو يستنكر “تدخلات خامنئي” في شؤون العراق ولبنان كل الوطن “النهضة” التونسية في 50 عامًا.. من السرية إلى الحكم” تقرير” كل الوطن الاعلان رسميا عن موعد عودة هادي والحكومة الى عدن كل الوطن أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية رومانيا كل الوطن البنك الدولي مستعد لدعم لبنان ويحث على تشكيل حكومية جديدة كل الوطن الساعات الطويلة أمام الشاشات الإلكترونية “تتلف” أدمغة الأطفال كل الوطن “أبل” تعلن توقف الخدمات لإصدارات قديمة من أجهزتها كل الوطن أمر ملكي: ترقية 536 عضوًا في النيابة العامة كل الوطن “المرور”: استخدام المركبات دون اللوحات الأمامية مخالفة تستوجب العقوبة
» » الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق الرياض حول اليمن

الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق الرياض حول اليمن

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:25 مساءً
الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق الرياض حول اليمن

بروكسل / الأناضول : رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الرياض الذي وقعت عليه الثلاثاء، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إن اتفاق الرياض من شأنه تخفيض التوتر وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن اليمن التي تشهد أكبر أزمة إنسانية حول العالم، باتت قريبة من عقد اتفاقية سلام شاملة، داعيا الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.

وأكد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه.

والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا “اتفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

رابط مختصر
2019-11-06 2019-11-06
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير