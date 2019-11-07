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ترامب: أتطلع للقاء الرئيس أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

الرئيس الأمريكي أجرى مكالمة هاتفية "جيدة للغاية" مع أردوغان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 2:16 صباحًا
ترامب: أتطلع للقاء الرئيس أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

واشنطن- وكالات: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالبيت الأبيض الأربعاء المقبل(13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري).

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، علق فيها على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأوضح ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية “جيدة للغاية” مع أردوغان، مشيرا إلى أنهما تناولا مكافحة الإرهاب ووضع الحدود التركية السورية، ومسألة تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي.

وأضاف “أبلغني الرئيس أردوغان أنهم قبضوا على مجموعة كبيرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وشقيقته”.

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