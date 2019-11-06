تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة كل الوطن بلاغ عاجل ضد برلماني طالب برحيل السيسي عام 2022 واتهامه بقلب نظام الحكم كل الوطن الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق الرياض حول اليمن كل الوطن بومبيو يستنكر “تدخلات خامنئي” في شؤون العراق ولبنان كل الوطن “النهضة” التونسية في 50 عامًا.. من السرية إلى الحكم” تقرير” كل الوطن الاعلان رسميا عن موعد عودة هادي والحكومة الى عدن كل الوطن أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية رومانيا كل الوطن البنك الدولي مستعد لدعم لبنان ويحث على تشكيل حكومية جديدة كل الوطن الساعات الطويلة أمام الشاشات الإلكترونية “تتلف” أدمغة الأطفال كل الوطن “أبل” تعلن توقف الخدمات لإصدارات قديمة من أجهزتها
» » خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:46 مساءً
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

كل الوطن – فريق التحرير: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لفخامتها.

عقب ذلك، تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

كما حضرها من الجانب السنغافوري، معالي وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفلي، ومعالي كبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كوون، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، وعضو البرلمان جوان بيريرا، وعضو البرلمان فوو مي هار، وسكرتير أول خاص لرئيسة الجمهورية بيني لي، وعدد من المسؤولين.

رابط مختصر
2019-11-06 2019-11-06
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير