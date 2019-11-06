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تدخّل عاجل بعد إنذار بوجود قنبلة في موقع تصوير فيلم أنجلينا جولي (صور)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:57 مساءً
تدخّل عاجل بعد إنذار بوجود قنبلة في موقع تصوير فيلم أنجلينا جولي (صور)

أخلت الشرطة في “جزر الكناري” موقع تصوير الفيلم الجديد “مارفل” (الخلود) بعد العثور على قنبلة في منتصف مكان التصوير.

ونقلت الشرطة فريق التمثيل والطاقم الفني، وكان بينهم النجمان أنجلينا جولي وريتشارد مادن، إلى مكان آمن، وتم إيقاف التصوير، واستدعاء محترفين لفحص القنبلة، بحسب صحيفة “the sun” البريطانية.

واستطاع الخبراء إبطال مفعول القنبلة وإزالتها، قبل أن يستأنف التصوير في الموقع من جديد، وقالوا: ” كان الأمر مثيرا ومرعبا، حيث أن القنبلة كان يمكن أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، لكن من يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها”.

وبحسب الصحيفة، فإن موقع التصوير كان قاعدة للجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: “the sun”

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2019-11-06
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