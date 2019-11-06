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إستقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 4:34 مساءً
إستقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها سماحا لحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة إشكالية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر.

وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من “مسرحية مرعبة” سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيعمله عليه حال فوزه في الانتخابات، ستتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص “بريكست”.

وكالات

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