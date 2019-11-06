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“رويترز”: إيران إحتجزت مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمنعها من السفر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 4:44 مساءً
“رويترز”: إيران إحتجزت مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمنعها من السفر

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إيران تحتجز لفترة وجيزة مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمنعها من السفر.

وبدأت طهران اليوم الأربعاء ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل كميات الغاز (UF6) من محطة نطنز إلى فوردو.

إلى ذلك، أبلغت إيران رسميا، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وكان روحاني قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن “طهران ستبدأ تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده “ستمنح الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين”

روسيا اليوم

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