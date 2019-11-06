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د. التويجري يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:33 مساءً
د. التويجري يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار سعيها لتطوير خدماتها الصحية افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الاربعاء مركز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض .

واوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي الجمعة أن المركز الجديد يضم منطقه إنتظار للمرضى ، و منطقه إنتظار معزول لمرضى الأعراض التنفسية ، ومنطقة الفرز البصرى التنفسى ، وغرفة عزل سالبة الضغط بها سرير ومكتمله ، وغرفة لفحص مرضى الأعراض التنفسية مكتمله . واضاف د. الجمعة يتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين بالوقت الحالي ، وذلك استكمالاً لتقديم الخدمة على أكمل وجه ومما له انعكاس إيجابي على المرضى المراجعين. من جانبه نوه مدير المستشفى الاخصائي ماجد الحارثي بالدعم والمتابعة الحثيثة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، ومساعديه للمستشفى لكل ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين .

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