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كاميرات ذكية في موسكو تكشف 3 آلاف جريمة خلال عامين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 10:06 مساءً
كاميرات ذكية في موسكو تكشف 3 آلاف جريمة خلال عامين

انطلق برنامج “المدينة الآمنة” عام 2017 في موسكو. وقضى البرنامج بتركيب كاميرات الفيديو، بما في ذلك الكاميرات الذكية في مترو الأنفاق والحافلات ومداخل المنازل وغيرها من الأماكن العامة.

وبلغ عدد الكاميرات بعد عامين من انطلاق البرنامج في موسكو ما يزيد عن 160 ألف كاميرا. وحُمّل في بعضها نظام التعرف على الوجوه أو بالأحرى الصور الفوتوغرافية للمجرمين ومخالفي القانون من قاعدة البيانات في أرشيف الشرطة وأجهزة التعرف على الوجوه المتصلة بها. ويقارن هذا النظام بين الوجوه أثناء تدفق المارة في الشارع مع ما لديه في بنك المعلومات في الكاميرات من وجوه المجرمين.

وقال وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إن شبكة واسعة من الكاميرات الذكية ساعدت أجهزة الأمن في العاصمة على كشف 3240 جريمة خلال العامين الماضيين. وأضاف أن شرطة موسكو تعتزم تزويد كل كاميرات الفيديو في العاصمة بنظام التعرف على الوجوه.

يذكر أن ذلك النظام تم تطبيقه لأول مرة في مونديال – 2018 بروسيا حيث تم تركيب نحو 500 كاميرا ذكية في الملاعب ومناطق يجتمع فيها مشجعو منتخبات كرة القدم ومحطات مترو الأنفاق، الأمر الذي مكن رجال الشرطة من توقيف 120 شخصا من الخارجين عن القانون.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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جرائم وحوادث
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