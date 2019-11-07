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السجن لخليجية زورت جنسيتها.. فتزوجت برجلين وعملت بوظيفتين!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 12:34 صباحًا
السجن لخليجية زورت جنسيتها.. فتزوجت برجلين وعملت بوظيفتين!

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، تزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين.

كما تقرر حبس زوج المتهة الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير، بحسب ماذكرته صحيفة “الراي” الكويتية أمس الثلاثاء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.

المصدر: الراي

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2019-11-07 2019-11-07
جرائم وحوادث
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