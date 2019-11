“فيسبوك” تختبر سرا نظاما لإثبات الهوية بواسطة “فيديو سيلفي”

تختبر شركة “فيسبوك” سرا، نظاما جديدا للتحقق من هوية المستخدم عن طريق طلب “فيديو سيلفي” للوجه عبر الكاميرا الأمامية، لإثبات أن الشخص حقيقي.

ويطلب النظام الجديد، الذي يخضع حاليا لاختبار محدود، من المستخدمين وضع هواتفهم على مستوى العين وأخذ لقطة فيديو سيلفي للوجه من اتجاهات وزوايا رؤية متعددة، في إطار دائري يظهر على الشاشة.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019