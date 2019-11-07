تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن اليمن.. 13 حزبًا سياسيًا يعلن تأييده لاتفاق الرياض كل الوطن مصر.. إجراءات لنقل جثامين 5 مصريين دهستهم شاحنة بالكويت كل الوطن الكويت.. مئات المحتجين على الفساد يطالبون برحيل الحكومة والبرلمان خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة كل الوطن لبنان يقرع الطناجر دعما للاحتجاجات منفذو الحراك يعمدون إلى ابتكار أساليب مختلفة للاحتجاج كل الوطن ترامب: أتطلع للقاء الرئيس أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء المقبل كل الوطن “فيسبوك” تختبر سرا نظاما لإثبات الهوية بواسطة “فيديو سيلفي” كل الوطن منفذو الحراك يعمدون إلى ابتكار أساليب مختلفة.. لبنان يقرع الطناجر كل الوطن 120 محاضر من 13 دولة يشاركون في “ملتقيين طبيين” عن الأورام في الشرقية كل الوطن السجن لخليجية زورت جنسيتها.. فتزوجت برجلين وعملت بوظيفتين! كل الوطن مصر.. فيديو نادر لعادل إمام في حفل زفاف أكبر أبنائه
» » “فيسبوك” تختبر سرا نظاما لإثبات الهوية بواسطة “فيديو سيلفي”

“فيسبوك” تختبر سرا نظاما لإثبات الهوية بواسطة “فيديو سيلفي”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 1:20 صباحًا
“فيسبوك” تختبر سرا نظاما لإثبات الهوية بواسطة “فيديو سيلفي”

تختبر شركة “فيسبوك” سرا، نظاما جديدا للتحقق من هوية المستخدم عن طريق طلب “فيديو سيلفي” للوجه عبر الكاميرا الأمامية، لإثبات أن الشخص حقيقي.

ويطلب النظام الجديد، الذي يخضع حاليا لاختبار محدود، من المستخدمين وضع هواتفهم على مستوى العين وأخذ لقطة فيديو سيلفي للوجه من اتجاهات وزوايا رؤية متعددة، في إطار دائري يظهر على الشاشة.

ويقوم المستخدم بعد ذلك، بتسجيل فيديو السيلفي “ويساعد هذا على تأكيد هويتك والتحقق من أنك شخص حقيقي”، وفقا لرسالة في التطبيق من “فيسبوك” تظهر عند بداية العملية.

ويعد التطبيق بأن “لا أحد غيره” سيشاهد الفيديو، لكنه لا يحدد بالتدقيق من سيسمح له بالفعل بمشاهدته. وتشير الشركة إلى أنه سيتم حذف الفيديو بعد 30 يوما من تأكيد هوية المستخدم، وفقا لتقرير صادر عن شركة Fast Company.

ورصدت الميزة الجديدة المطورة جين مانشون وونغ، من هونغ كونغ، والتي تشتهر بعملها على اكتشاف ميزات جديدة مختفية في شيفرة مصدرية.

ولم تكشف “فيسبوك” علنا عن برنامج الاختبار أو خططها بنقل الميزة إلى إصدار واسع النطاق.

يذكر أنه في عام 2017 ، بدأت “فيسبوك” باستخدام ميزة مماثلة طلبت من المستخدمين التحقق من حساباتهم عن طريق تحميل صورة لرخصة القيادة الخاصة بهم.

المصدر: ديلي ميل

رابط مختصر
2019-11-07 2019-11-07
تكنولوجيا
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير