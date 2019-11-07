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مصر.. إجراءات لنقل جثامين 5 مصريين دهستهم شاحنة بالكويت

وقع الحادث جراء اصطدام شاحنة بعمال مصريين أثناء توقفهم على جانب الطريق لإصلاح مركبتهم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 2:34 صباحًا
مصر.. إجراءات لنقل جثامين 5 مصريين دهستهم شاحنة بالكويت

القاهرة/ وكالات:  أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، اتخاذ إجراءات لنقل جثامين 5 مواطنين دهستهم شاحنة في الكويت.

وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، بـ”متابعة مصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات بشأن التعويض، والمستحقات المالية لدى الشركة التي يعملون بها، وإجراءات نقل الجثامين إلى مصر”.

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن حافلة نقل ركاب “ميكروباص” كانت تقل 12 عاملًا تعرضت لانفجار في العجلة الخلفية، وأثناء إصلاحها قامت شاحنة بالاصطدام بالعمال ودهس 5 مصريين.

وأوضح سعفان، أنه “يتابع إجراءات الطب الشرعي ونقل الجثامين لأرض الوطن، إضافة إلى إجراءات تعويضاتهم وصرف مستحقاتهم”، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الرأي” الكويتية، إن شاحنة يقودها سائق (هندي الجنسية) اصطدم بـ 5 عمال مصريين أثناء توقفهم على جانب الطريق لإصلاح مركبتهم، ما أدى إلى وفاة 4 منهم، فيما نقل الخامس إلى المستشفى في حالة حرجة.

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2019-11-07 2019-11-07
جرائم وحوادث
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