العثور على جثة الممثل هيثم أحمد زكي في منزله

كل الوطن – بي بي سي: توفى الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكى، في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب تقارير فقد عثرت الشرطة على جثة هيثم زكي في منزله، وتشير الأسباب الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبدالحليم حافظ بعنوان “حليم” عام 2006.

واستكمل هيثم دور والده في الفيلم بعدما توفي إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الممثل الشاب على صفحتها على فيسبوك.

وكتب إيهاب فهمي عضو مجلس النقابة على صفحته على فيسبوك: “تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله”.

وكانت قوة من الشرطة قد انتقلت إلى المنزل بعد تلقيها بلاغا من خطيبته بأنه متغيب ولا يرد على الهاتف، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة لفتح الشقة وجدت الجثة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات التي حددت سبب الوفاة بهبوط في الدورة الدموية.

يذكر أن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد كانت قد توفت أيضا في سن صغيرة عن عمر يناهز 35 عاما في العام 1993 بعد معاناة مع مرض السرطان.