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الملك سلمان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني

هنأه بتوقيع الأطراف اليمنية على «اتفاق الرياض»

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:25 صباحًا
الملك سلمان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني

كل الوطن – الرياض: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي هنّأه بنجاح جهود السعودية في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، ملك الأردن، على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكداً أن السعودية ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية إلى ازدهاره.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأعرب ولي العهد البحريني عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن كافة، مشيراً إلى أن قيادة السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأشار إلى ما تضطلع به السعودية من دور محوري إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معاً لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برقية مماثلة من ولي العهد البحريني هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيداً بجهود الأمير محمد بن سلمان «التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب اليمني كافة».

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2019-11-07
عربي ودولي
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