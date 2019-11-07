تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المحكمة الجنائية الدولية تعلن عن مكان وجود سيف الإسلام القذافي كل الوطن أول جلسة استماع علنية في قضية عزل ترامب الأسبوع المقبل كل الوطن مصر.. حذف نص من قانون المتحف الكبير كان سيفتح على الحكومة “باب جهنم” كل الوطن الملك سلمان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني كل الوطن العثور على جثة الممثل هيثم أحمد زكي في منزله كل الوطن اليمن.. 13 حزبًا سياسيًا يعلن تأييده لاتفاق الرياض كل الوطن مصر.. إجراءات لنقل جثامين 5 مصريين دهستهم شاحنة بالكويت كل الوطن الكويت.. مئات المحتجين على الفساد يطالبون برحيل الحكومة والبرلمان خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة كل الوطن لبنان يقرع الطناجر دعما للاحتجاجات منفذو الحراك يعمدون إلى ابتكار أساليب مختلفة للاحتجاج كل الوطن ترامب: أتطلع للقاء الرئيس أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء المقبل
» » أول جلسة استماع علنية في قضية عزل ترامب الأسبوع المقبل

أول جلسة استماع علنية في قضية عزل ترامب الأسبوع المقبل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:52 صباحًا
أول جلسة استماع علنية في قضية عزل ترامب الأسبوع المقبل

أعلن رئيسة لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن أول جلسة استماع علنية في قضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه ستعقد الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان لرئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، ويليام تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية جورج كينت، سيدليان بشهادتيهما يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، ستمثل أمام النواب يوم 15 نوفمبر.

وأشار شيف إلى أن مزيدا من التفاصيل سينشر خلال الأيام القريبة القادمة.

يذكر أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، صوت في وقت سابق إلى جانب بدء المرحلة العلنية من إجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب في قضية ضغطه المحتمل على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

المصدر: رويترز

رابط مختصر
2019-11-07 2019-11-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير