في مصر… هبوط أرضي يبتلع شاحنة صرف صحى …صور

بتلع هبوط أرضي، صباح اليوم الأربعاء، شاحنة صرف صحي، في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شرقي مصر.

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة ومساعده، إثر سقوط السيارة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بإصابة سائق ومساعده إثر سقوط سيارة صرف صحي تحمل لوحات، تابعة لشركة مياه البحر الأحمر نتيجة لهبوط أرضي (خندق).