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في مصر… هبوط أرضي يبتلع شاحنة صرف صحى …صور

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 5:11 مساءً
في مصر… هبوط أرضي يبتلع شاحنة صرف صحى …صور

بتلع هبوط أرضي، صباح اليوم الأربعاء، شاحنة صرف صحي، في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شرقي مصر.

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة ومساعده، إثر سقوط السيارة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بإصابة سائق ومساعده إثر سقوط سيارة صرف صحي تحمل لوحات، تابعة لشركة مياه البحر الأحمر نتيجة لهبوط أرضي (خندق).

وتم نقل المصابين إلى مستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

وكانت السيارة في طريقها لإصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة الإسعاف برأس غارب، وبمجرد مرورها أعلى خندق، حدث هبوط أرضي وسقطت السيارة بالسائق والتباع في حفرة مساحتها تتجاوز 9 أمتار بعمق 3 أمتار.

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2019-11-07 2019-11-07
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