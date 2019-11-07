غذاء شائع يحد من خطر ارتفاع ضغط الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بمضاعفات صحية عديدة، مثل أمراض الكلى ومشاكل في الرؤية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقال أخصائيون في الصحة العامة إن تناول سمك السلمون يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم- وهو معدن رئيس يعتمد عليه الجسم بشدة ليعمل بشكل صحيح، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق موازنة الآثار السلبية للملح.

ويوضح مركز Blood Pressure البريطاني: “تساعد الكليتان على التحكم في ضغط الدم عن طريق التحكم في كمية السوائل المخزنة في الجسم. وتقوم الكليتان بذلك عن طريق تصفية الدم وامتصاص أي سوائل إضافية، ثم تخزينها في المثانة كبول. وتستخدم هذه العملية توازنا دقيقا بين الصوديوم والبوتاسيوم لسحب الماء عبر جدار من الخلايا من مجرى الدم إلى قناة تجميع تؤدي إلى المثانة. ويزيد تناول الملح من كمية الصوديوم في مجرى الدم ويدمر التوازن الدقيق، ما يقلل من قدرة كليتيك على التخلص من الماء”.

ويضيف المركز قائلا: “إن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، يزيد من مستويات البوتاسيوم ويساعد على استعادة التوازن الدقيق، ما يدعم الكليتين للعمل بكفاءة أكبر، ويؤدي إلى خفض ضغط الدم إلى مستوى صحي”.

ووجد تحليل كبير لنحو 31 دراسة أن تناول البوتاسيوم يخفض بشكل كبير من ضغط الدم، خاصة عند إضافته إلى نظام غذائي عالي الصوديوم.

وتوصلت إحدى الدراسات أيضا إلى أن الحد من البوتاسيوم، أدى إلى زيادة احتباس الماء وضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء، ممن لديهم ضغط دم طبيعي.

ويعد الموز مصدرا غنيا للبوتاسيوم، ولكن الأبحاث أظهرت أن السلمون يحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم عموما.

كما أن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الحبوب الكاملة والأرز والخبز والمعكرونة، يساعد أيضا في خفض ضغط الدم.

ويوصي الخبراء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخفض ضغط الدم، عن طريق الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة.

المصدر: إكسبريس