تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الجوازات” تفتح التسجيل للكادر النسائي كل الوطن إختطاف “فتاة قاصر” بالرياض وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدّرات كل الوطن محكمة بحرينية تقضي بالسجن والغرامة على مواطنين سعوديين لتهريبهما “الحشيش” كل الوطن انطلاق الملتقى العالمي لأكبر طريقة صوفية في المغرب بمشاركة دولية ضمنها تركيا كل الوطن مصر: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة “إيجابية” ووضعت جدولا زمنيا كل الوطن شاهد.. أسد يتجول قرب مدرسة بحي طويق بالرياض كل الوطن في مصر… هبوط أرضي يبتلع شاحنة صرف صحى …صور كل الوطن مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان كل الوطن غذاء شائع يحد من خطر ارتفاع ضغط الدم كل الوطن شاب تونسي يبتكر أطرافا صناعية ذكية لمبتوري الأيدي…صور
» » مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 5:10 مساءً
مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز “F16” بالخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة آوموري شمالي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها “أبلغت الحكومات المحلية بالحادث عقب تلقيها عدة تقارير بوقوعه”.

وذكر المصدر، أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة “ميساوا”، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة، وأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

رابط مختصر
2019-11-07 2019-11-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير