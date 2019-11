مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز “F16” بالخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة آوموري شمالي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها “أبلغت الحكومات المحلية بالحادث عقب تلقيها عدة تقارير بوقوعه”.

وذكر المصدر، أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة “ميساوا”، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة، وأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

1/2 While conducting training, an F-16 at Misawa released a device 5 kilometers from the Draughon range late Wednesday. The cause of the incident is still under investigation, and USFJ notified GOJ this morning in accordance with all agreements.

