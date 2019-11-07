إختطاف “فتاة قاصر” بالرياض وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدّرات

كل الوطن – متابعات: شهدت منطقة الرياض جريمة صادمة عندما أقدم مروج مخدرات على اختطاف فتاة قاصر وقيدها بواسطة “كلابشات” و أجبرها على تعاطي المخدرات. وتمكنت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض من القبض عليه، وتبينت قوات الأمن وجود فتاة قاصر متغيبة عن أهلها منذ شهرين احتجزها المروج وأجبرها على تعاطي المخدرات.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني، أن المروج تم القبض عليه، وبحوزته مبالغ مالية وممنوعات، حيث تبين أنه كان يقيد الفتاة القاصر بالكلبشات أثناء حجزها لديه، لإجبارها على تناول هذه السموم.

وضبطت الحملة أيضا حبوبا محظورة، وأدوات تعاطي مادة الشبو المخدرة، وسلاح صيد، وأكثر من 10 جوالات متنوعة، إضافة إلى 3 أشخاص كانوا معه، أثناء تعاطيهم المخدرات.

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