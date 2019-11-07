تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن والدة قتيل تعفو عن قاتلي ابنها في الباحة.. ابتغاء وجه الله كل الوطن إلزام مكاتب الاستقدام بمتابعة قضايا العاملات المنزليات بمراكز الإيواء كل الوطن د. محمد التويجري يدشن عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بالخرج كل الوطن محافظ الخرج يستقبل مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض كل الوطن على هامش وفاة زكي.. كيف نتجنب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية؟ كل الوطن مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبّب في وفاة هيثم أحمد زكي كل الوطن يساعد على حرق الدهون المتراكمة وإنقاص الوزن.. هل تعرفون ما هو ماء الديتوكس؟ (فيديو) كل الوطن “الجوازات” تفتح التسجيل للكادر النسائي كل الوطن إختطاف “فتاة قاصر” بالرياض وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدّرات كل الوطن محكمة بحرينية تقضي بالسجن والغرامة على مواطنين سعوديين لتهريبهما “الحشيش”
» » » محافظ الخرج يستقبل مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:14 مساءً
محافظ الخرج يستقبل مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي بمكتبه في المحافظة بمدينة السيح اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري . وتم خلال اللقاء مناقشة الشأن الصحي بالمحافظة من المرافق الطبية والخدمات الصحية في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / من دعم واهتمام لهذا القطاع الهام . وعبر الماضي عن شكره للدكتور التويجري والعاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود داعيا إلى بذل المزيد للارتقاء بالخدمات الصحية في مدن المحافظة والمراكز التابعة لها إلى أعلى المستويات بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة فى الارتقاء بالخدمات الطبية بالمملكة . حضر الاستقبال مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي فهد الممخور ، ومدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج عايض العصيمي ، وعدد من المسئولين في مديرية الشئون الصحية.

رابط مختصر
2019-11-07 2019-11-07
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير