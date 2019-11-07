والدة قتيل تعفو عن قاتلي ابنها في الباحة.. ابتغاء وجه الله

كل الوطن – متابعات: تنازلت والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني- رحمه الله- وأبناؤها وأبناء القتيل عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، لوجه الله تعالى، ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها سمو أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعة من سموه شخصيًا، وبعد أن التقى سموه، أمس، بذوي القتيل وتنازلت والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لسمو أمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده، وفقه الله، في السعي من أجل إقناعهم للتنازل، وهذا ما تحقق، ولله الحمد، وسألوا الله لسموه دوام الصحة والعافية، وأن يكتب ذلك في موازين حسناته.