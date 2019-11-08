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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 12:54 مساءً
ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

كل الوطن – فريق التحرير: التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.

وهنأ المبعوث الأممي لليمن، سمو ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد أكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

كما جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

كما حضره، نائب رئيس البعثة معين شريم، والمساعد الخاص للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ايمانويل بارقس.

واس

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