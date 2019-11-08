شفاعة أمير الباحة تعتق رقبة شقيقين من القصاص

كل الوطن – فريق التحرير: استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة تنازلت أسرة القتيل معيض بن عطية الزهراني، عن قاتلي ابنهم .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الباحة اليوم لوالدة القتيل وأشقائه وأبنائه , وحثهم على العفو عن الجانيين طلباً للأجر والمثوبة من الله – سبحانه وتعالى – وقد استجابوا لشفاعة سموه، وأعلنوا عفوهم عن قاتلي ابنهم وهما الشقيقان محمد وسعيد الغبيشي من القصاص .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود: إن قبول أولياء الدم بالتنازل هو توفيق من المولى سبحانه وتعالى ، وبجهود ومساعي أهل الخير, مؤكداً أن ما نراه من تسامح وتآلف بين المواطنين هو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتطبيق الشرع الحكيم الذي يحث على العفو والتسامح، مشيراً إلى أن هذا العمل الإنساني له الأجر والمثوبة من عند الله : (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ).

وقدم سموه شكره وتقديره لذوي القتيل معيض الزهراني، على تجاوبهم وتفاعلهم في عتق رقبة الجانيين.

من جهته أعرب ذوو الشقيقين عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لسمو أمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده – وفقه الله – في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ماتحقق ولله الحمد, مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب من ولاة الأمر في بلادنا – حفظهم الله – الذين دأبوا على الوقوف مع المواطن في السراء والضراء.

واس