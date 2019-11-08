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ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 1:12 مساءً
ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”

كل الوطن – فريق التحرير: رسمت الألعاب النارية في سماء الرياض صورة الفرح في الوقت الذي ينبض وسطها بالحياة مع استمرار فعاليات الموسم الذي تتجه إليه الأنظار محلياً وعالمياً منذ أن انطلق في 11 أكتوبر الماضي.

وفي الوقت الذي يحقق فيه موسم الرياض أرقاماً قياسية فإن الرياض تعيش أكبر تجربة سياحية ترفيهية وفرت فيه برامج وفعاليات نوعية بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات العالمية. وتستمر فعاليات موسم الرياض في ظل التنوع الدائم والمفاجآت المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات خلال فترة فعاليات #موسم_الرياض و تستمر حتى منتصف شهر ديسمبر 2019م.

وتمتد فعاليات موسم الرياض التي تتجاوز 3,000 فعالية على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة. ويؤمل أن يستقطب الموسم أكثر من 5 ملايين زائر، يتوقع أن يكون من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية والعروض الحصرية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب.

واس

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2019-11-08 2019-11-08
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