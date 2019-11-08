كفن هيثم أحمد زكي من فيفي عبده وغسل جثمانه بماء زمزم

بادر عدد كبير من النجوم للمساهمة في إنهاء ترتيبات غسل جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي وتجهيز جسده للدفن، وساهمت الفنانة فيفي عبده بإرسال الكفن بعدما تبين عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفقيد، كما أرسل الفنان أحمد عبد الله محمود قنينة من ماء زمزم لوضعها على جسد الراحل أثناء مراسم الغسل.

جثمان الفنان الراحل تم الانتهاء من تشريحه بمعرفة خبراء الطب الشرعي وفقا لقرار من النيابة العامة، ونجح نقيب المامثلين أشرف زكي في استصدار إذن بالدفن من نيابة جنوب الجيزة، وتم إصدار التصاريح الخاصة من وزارة الصحة، وتقرر بصفة نهائية تشييع الجثمان عقب الصلاة عليه داخل مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين، على أن يدفن لاحقا بمقابر العائلة ولم تعلن الأسرة بعد هل سيدفن هيثم بجوار والدته هالة فؤاد أم في مقابر والده الفنان الراحل أحمد زكي.

بنفس الوقت قررت عائلة الفقيد تشييع جثمانه اليوم من مسجد مصطفى محمود فور صدور تصريح الدفن من النيابة العامة، كما تقرر إقامة مراسم العزاء السبت المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أنه تم نقل جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي من المستشفى إلى مشرحة زينهم المقر الرسمي لمصلحة الطب الشرعي في مصر، لبدء إجراءات تشريح جثمانه والحصول على بعض السوائل الحيوية من جسده لتحليلها، طبقا لقرار نيابة جنوب الجيزة، حتى يتم التمكن من معرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة وموعد وفاته بدقة حيث اختفى الفقيد عن الأنظار منذ فجر يوم الأربعاء.

وحسب تحقيقات النيابة العامة مع أفراد الأمن بكومبوند بيفرلي هيلز بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وخطيبة الفقيد انجي سلامة وخالته، تبين أن الفنان الراحل عانى من القيء وآلام في المعدة وخرج باحثا عن مساعدة طبية وتم اصطحابه بمعرفة أفراد الأمن لصيدلية وأكد أحد الشهود أن الطبيب الصيدلي منح الفقيد حقنة وعاد بعدها إلى منزله في الرابعة فجرا وأجرى اتصالا واحدا مع خطيبته وبعدها لم يرد على اتصالاتها الهاتفية، وتم العثور على جثمانه ملقى داخل دورة مياه منزله.

وكشف مصدر أمنى سابقا عن تفاصيل اكتشاف واقعة وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي مؤكدا أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من انجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، كما كشفت معاينة النيابة عن عدم وجود آثار لجروح بجسد الفقيد وسلامة مداخل المنزل ومحتوياته.

وتوافد عدد كبير من النجوم على منزل الفقيد للإشراف على ترتيبات تجهيز الجثمان للدفن وإجراءات صلاة الجنازة ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، وإيهاب فهمي، وعزوز عادل أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعمرو يوسف، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وشيكو، وكريم السبكي، ومحمد محمود عبد العزيز، وتم الإعلان عن تشييع جثمان الفقيد عقب أداء صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكتبت النقابة عبر صفحتها على موقع الفيس بوك: البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.

المصدر: سيّدتي