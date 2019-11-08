عازفة بيانو سعودية تخطف الأنظار بالرياض.. (فيديو)

خطفت فتاة سعودية لم يتجاوز عمرها الخامسة عشرة، اهتمام وإعجاب زوار موسم الرياض، حين قامت بالعزف على آلة “البيانو” بأنغام هادئة وألحان دافئة وجميلة.

واستظاعت دالين خالد، عبر ملامحها البريئة وهدوء شخصيتها أن تفوز بتشجيع الكثيرين ممن أحبوا مشاركتها، لتقول لـ”العربية.نت”: “أدرس في الصف الأول ثانوي بالرياض، بداياتي في العزف على البيانو كانت قبل 8 شهور، لعشقي الكبير لصوت الآلة، ولعشقي لمظهر عازف البيانو وتفاعله مع الآلة والاحساس الظاهر للمستمعين، ولطالما تمنيت أن أكون عازفة بيانو”.

‪‎https://vid.alarabiya.net/2019/11/06/pianoec7c4fc8/pianoec7c4fc8___pianoec7c4fc8_video.mp4

وأضافت: “أفضل لحظة حين أعزف أمام الجمهور، وأرى الناس مندمجة ومتأثرة بالعزف، وقتها ينتابني إحساس عظيم وجميل جداً، وأشعر بالفخر من إعجاب الناس، وهذا يزيدني إصراراً في العزف”.

وعن الصعوبات، أشارت دالين إلى أنها لم تواجه أي صعوبات في هذا الأمر. فعزف البيانو علمها أشياء عديدة، وأولها الصبر والإصرار على التميز، إضافة إلى تنمية مهارات التركيز، والاسترخاء والهدوء، وكذلك تنظيم الوقت بين الدراسة والعزف ومواجهة الجمهور والمجتمع بكل ثقة.

وأشارت دالين إلى أن أسرتها من أكبر الداعمين لها، وهم أحد الأسباب التي جعلتها تتعلم بسرعة وخلال فترة وجيزة من دون مواجهة صعوبات.

المصدر: العربية نت