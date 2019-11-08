إحباط تهريب مليونين و600 ألف حبّة مخدرة خبّأت بصناديق فاكهة

كل الوطن – الرياض: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية تهريب مليونين وستمائة ألف حبة مخدرة “كبتاجون ” متجهة من الأردن للمملكة العربية السعودية خبأت داخل صناديق فواكه.

وأكدت مصادر أمنية في مديرية الأمن العام في الأردن لـ “الرياض” بأنه تم القبض على قائد مركبة من جنسية عربية حاول تهريب حبوب مخدرة في معبر حدود جابر الأردني البري، خبأت بطريقة سرية بصناديق فواكه داخل المركبة، كانت متجهة من الأردن للمملكة.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن المقدم عامر السرطاوي في بيان صحافي زود الـ “الرياض” بنسخة منه: أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة احد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن، بعد إخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات، حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة الف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة ،مشيراً إلى أن التحقيق ما يزال جارياً .