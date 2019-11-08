تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن النيابة العامة تحرك دعوى تجاه عاملة بإحدى حضانات الأطفال كل الوطن شاهد.. اللبنانيات يخضن “ثورتهن” الخاصة للحصول على حقوقهن كل الوطن مصر.. تحرّك عاجل في البرلمان المصري بعد وفاة هيثم أحمد زكي كل الوطن النيابة العامة تحقق في شبهة إعتداء لاعب على موظفة أمن في المطار كل الوطن إمام الحرم: سعة الخلق رجاحة عقل وسلامة صدر واقتداءٌ بسيد المرسلين كل الوطن عازفة بيانو سعودية تخطف الأنظار بالرياض.. (فيديو) كل الوطن إحباط تهريب مليونين و600 ألف حبّة مخدرة خبّأت بصناديق فاكهة كل الوطن كفن هيثم أحمد زكي من فيفي عبده وغسل جثمانه بماء زمزم كل الوطن رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة كل الوطن مقاضاة لاعب كرة قدم .. والسبب “دجاجة”
» » النيابة العامة تحرك دعوى تجاه عاملة بإحدى حضانات الأطفال

النيابة العامة تحرك دعوى تجاه عاملة بإحدى حضانات الأطفال

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 5:33 مساءً
النيابة العامة تحرك دعوى تجاه عاملة بإحدى حضانات الأطفال

كل الوطن – الرياض: أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور عاملة في إحدى حضانات الأطفال وهي تقوم بمعاملة أحد أطفال تلك الحضانة معاملة عنيفة ومسيئة معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وأنه بناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

رابط مختصر
2019-11-08 2019-11-08
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير