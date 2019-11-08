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الجبير يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 9:20 مساءً
الجبير يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

كل الوطن – فريق التحرير: التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، كلاً على حدة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهم السيناتور عن ولاية أركنسا توم كوتون، والسيناتور عن ولاية ماين أنجوس كينغ، ورئيس لجنة الاستخبارات السيناتور عن ولاية شمال كارولاينا ريتشارد بور، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة حيالها، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واس

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2019-11-08 2019-11-08
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