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التحقيق مع ملتح أثار الذعر بالتكبير وإلقاء حقيبة في مترو القاهرة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 2:16 مساءً
التحقيق مع ملتح أثار الذعر بالتكبير وإلقاء حقيبة في مترو القاهرة

أفادت مصادر موثوقه لـRT بأن الحقيبة التي ألقاها ملتح مجهول بمحطة مترو “غمرة” في القاهرة، لم تكن تحتوي على مواد متفجرة، وأن التحقيق مستمر للوقوف على دوافع الفاعل.

وقالت المصادر لمراسلنا في مصر إن ركاب المترو تعقبوا الشخص الملتحي الذي رمى الحقيبة وألقوا القبض عليه ثم سلموه للشرطة التي اقتادته للتحقيق.

وأصيب ركاب المترو بحالة من الذعر والهلع

التحقيق مع ملتح أثار الذعر بالتكبير وإلقاء حقيبة في مترو القاهرة وقالت إحدى شهود العيان في حديث نشرته جريدة “الوفد”، إن مجهولا ألقى حقيبة جلدية مما أدى لإثارة حالة من الذعر والتدافع بين المواطنين.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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