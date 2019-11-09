بعد تقبيله جبين أصالة.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يجدد اعتذاره بأبيات شعرية

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريدة جديدة على “تويتر”، علق فيها على ردود الفعل التي تلت تداول فيديو يظهر فيه وهو يقبل جبين الفنانة السورية أصالة نصري.

وكتب بن مساعد: “رغم توضيحي للموقف، إلا أنه يبقى خطأ أعتذر عنه لأحبتي. وقبل هذا أستغفر الله العظيم عنه”.

وأرفق الأمير تغريدته بأبيات دوّنها تندد بـ”الحسّاد ومتصيدي الزلات” الذين استغلوا الموقف لتوجيه الانتقادات له.

الحاقد الحاسد اللي واتِتَهْ فرْصَهْ وش تنتظر منٌه غير انّه يواتيها كل زلّةٍ منْك هي إنجاز وتْخصّهْ هو عايش اصْلًا لزلّاتك ليُحْصيها رغم توضيحي للموقف الا أنه يبقى خطأً أعتذر عنه لأحبتي.وقبل هذا أستغفر الله العظيم عنه.أما موقف الجزيرة فأتفهمه..كنت سأستغرب لو لم يبرزوه..! pic.twitter.com/UB4sMFvCaU — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 9, 2019

وكان الأمير قد وصف الفنانة أصالة في وقت سابق بأنها أخت عزيزة تربطه بها علاقة عائلية تعود إلى أكثر من ربع قرن، وأنها أخت وصديقة لبناته ومثلها مثلهن.

من جهتها، أعربت الفنانة أصالة عن امتنانها للأمير عبد الرحمن بن مساعد، مشيرة على حسابها في “تويتر” إلى أن كلماته ترفع من شأنها، وامتدحت تواضعه، مؤكدة على متانة العلاقات بعائلته.

المصدر: “تويتر”