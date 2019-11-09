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بالفيديو.. لاعب يهشم زجاج سيارته أثناء التدريب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 2:53 مساءً
بالفيديو.. لاعب يهشم زجاج سيارته أثناء التدريب

لم يكن بيرس سويني لاعب إكسترا سيتي والذي يلعب في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية محظوظا أثناء حصة تدريبية لفريقه، حيث تسبب بأضرار مادية لسيارته بإحدى تسديداته القوية.

وقام سويني بإرسال كرة قوية تخطت حدود الملعب لتصل موقف السيارات الجانبي، لكن سوء الحظ قاد الكرة لترتطم بالزجاج الأمامي لسيارته.

إلا أن اللاعب لم يفقد روح الدعابة، إذ قام بنشر مقطع مصور لكرته المنحوسة قبل أن تهشم زجاج سيارته على حسابه الرسمي في “تويتر” وعلق على الفيديو: “كرة غير ناجحة… أقسم بذلك، يوم خميس سعيد للجميع”.

المصدر: caughtoffside.com

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2019-11-09 2019-11-09
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