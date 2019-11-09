تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن منها “النسوية” و”المثلية” فيديو جديد لرئاسة أمن الدولة يتطرق إلى تصنيف التطرف كل الوطن أحمد السعدني: من يتوفى منا بيتبهدل لحين دفنه.. إرحمونا كل الوطن بالفيديو.. لاعب يهشم زجاج سيارته أثناء التدريب كل الوطن بعد تقبيله جبين أصالة.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يجدد اعتذاره بأبيات شعرية كل الوطن التحقيق مع ملتح أثار الذعر بالتكبير وإلقاء حقيبة في مترو القاهرة كل الوطن السعودية تحظر على مصابي الإيدز ممارسة جملة من المهن وتعاقب ناقليه عمدا كل الوطن “صحة الرياض” تواصل تقديم خدماتها لزوار منتجع نوفا “سفاري الرياض” كل الوطن مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية تطلق حملة لازم نتكلم لمواجهة السمنة كل الوطن علماء يُحذّرون من ارتفاع فرص إنقراض البشرية في سنة ما! كل الوطن المملكة تؤكد أهمية التزام البعثات السياسية الأممية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
» » أحمد السعدني: من يتوفى منا بيتبهدل لحين دفنه.. إرحمونا

أحمد السعدني: من يتوفى منا بيتبهدل لحين دفنه.. إرحمونا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:09 مساءً
أحمد السعدني: من يتوفى منا بيتبهدل لحين دفنه.. إرحمونا

طالب الفنان أحمد السعدني، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بتنظيم التصوير في جنازات الفنانين طالما هو شر لا بد منه، وقال :”من يتوفى منا يتبهدل حرفيا لحين دفنه ارحمونا يرحمكم الله”.

وغرّد السعدني على حسابه في تويتر قائلا:” نداء إلى نقيب الصحفيين، الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة، وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد، لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان”.

وتابع: “طالما هو شر لا بد منه، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف. إحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفياً لحد مايتدفن ارحمونا يرحمكم الله”.

وشهد تشييع جثمان هيثم زكي الخميس من مسجد مصطفى محمود، العديد من المشادات الكلامية والانفعالية، من قبل الفنانين والصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية، اعتراضا على تصويرهم.

وانفعلت الفنانة دينا الشربيني على الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وذلك خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.

كما اشتبكت الفنانة زينة مع الصحفيين أثناء تشييع الجثمان، وفقدت أعصابها على مراسلي القنوات قائلة: “حرام عليكم، مش معقول كده يا جماعة”، معترضة على تجمهرهم أثناء الجنازة.

ومنع السعدني في 6 الشهر الماضي جميع المصورين من تصوير مراسم عزاء مطلقته وأم أبنائه أمل سليمان، وأكد على الأمن منع أي مصور من دخول المسجد التي تم تشييعها منه.

المصدر:”القاهرة 24″ ومواقع التواصل

رابط مختصر
2019-11-09
فنون ونجوممنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير