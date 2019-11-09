منها “النسوية” و”المثلية” فيديو جديد لرئاسة أمن الدولة يتطرق إلى تصنيف التطرف

نشرت رئاسة أمن الدولة السعودية فيديو جديدا يتطرق إلى تصنيف التطرف.

وينص الفيديو المنشور على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة الأمن السعودي في “تويتر” أمس الجمعة، على أن التطرف هو “مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه”، ويساوي بين التطرف والانحلال.

ويصنف الفيديو “النسوية” و”الإلحاد” و”الشذوذ الجنسي” و”الإباحية” ضمن أنواع التطرف المرفوض، مع مقارنتها بـ”التكفير” و”التفجير” و”التبديع” و”التفسيق”.