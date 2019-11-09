منها “النسوية” و”المثلية” فيديو جديد لرئاسة أمن الدولة يتطرق إلى تصنيف التطرف

نشرت رئاسة أمن الدولة السعودية فيديو جديدا يتطرق إلى تصنيف التطرف.
وينص الفيديو المنشور على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة الأمن السعودي في “تويتر” أمس الجمعة، على أن التطرف هو “مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه”، ويساوي بين التطرف والانحلال.
ويصنف الفيديو “النسوية” و”الإلحاد” و”الشذوذ الجنسي” و”الإباحية” ضمن أنواع التطرف المرفوض، مع مقارنتها بـ”التكفير” و”التفجير” و”التبديع” و”التفسيق”.
يعد #التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.#السعودية#نتكامل_للوطن pic.twitter.com/mPIiYm224Q
— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) November 8, 2019