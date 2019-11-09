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ارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 منهم 561 محامية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:04 مساءً
ارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 منهم 561 محامية

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6600 محام ومحامية، بينهم 561 محامية، و6039 محامياً.

وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي، قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهن والتدريبي.

وأوضحت وزارة العدل، أن عدد المتدربين في دورات مركز التدريب العدلي بلغ 6292 متدربًا ومتدربة، بينهم 4158 متدربًا، و2134 متدربة.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، وبوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، مجموعةً من الخدمات للمحامين، إضافة إلى تسجيل بيانات ومعلومات المتدربين، للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي “قيد محام متدرب”، و”انتقال محام متدرب”، إضافة إلى تقديم خدمة “إخلاء طرف” المحامين المتدربين إلكترونيًّا.

واس

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2019-11-09
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