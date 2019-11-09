واتساب يطرح خاصية جديدة للتسوّق

وكالات: التقني أن الميزة الجديدة تعمل بشكل فعال كواجهة متنقلة للمؤسسات على الأجهزة المحمولة.

ويمكن تشغيلها دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية، إذ يتعين على المستخدم زيارة خيار الكتالوج في إعداد التطبيق، وإضافة المعلومات الخاصة به وتحميل الصور، بما في ذلك الوصف ورمز المنتج والسعر.

وبعد إرسال عناصر الكتالوج للعملاء في رسالة دردشة عادية، يمكن لمالك النشاط التجاري النقر لإرسال عنصر معين من كتالوغه الذي يتضمن جميع المعلومات اللازمة للعميل. يذكر أن الميزة الجديدة تخدم طرفي المعادلة العميل وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في التواصل عبر «واتساب» دون ضرورة للاتصال هاتفياً.