علاج نهائى لسقوط الشعر

كل الوطن- فريق التحرير: علاج نهائي لسقوط الشعر ومنع تلاته أكثر مايبحث عنه الجميع سوا كان النساء أو الرجال فالشعر الخفيف معاناة ترافق صاحبه حتي ينتهي به المطاف للصلع في بعض من مناطق الرأس.

علاج لسقوط الشعر

من المعروف أن البصل هو نبات غني بعنصر الكبريت المفيد والذي من شأنه تحفيز إنتاج مادة الكولاجين المفيدة للشعر، وإليكيخطوات التحضير:-

نبدأ في تقطيع ثمرة من البصل وعصرها جيداً ثم نقوم بتطبيق عصير البصل على الشعر ونتركه هكذا لمدة 30 دقيقة وبعدها يتم غسل الشعر جيداً، وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة الأفوكادو لزيادة الشعر الكثيف

تحتوي فاكهة الأفوكادو على فيتامين E، ذلك الذي يساعد في تكثيف الشعر وصحته وإعطاءه رونق وجاذبية لا مثيل لها.، وإليكي خطوات التحضير:-

قومي بهرس ثمرة واحدة من فاكهة الأفوكادو مع هرس ثمرة موز بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ابدأي الان بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج واتركيه هكذا لمدة 30 دقيقة وبعدها يتم غسل الشعر جيداً

وصفة زيت الزيتون للقضاء على الشعر الخفيف

نعلم جميعاً أن زيت الزيتون له فاعلية كبيرة في نمو وتكثيف الشعر والسبب في ذلك هو إحتواء زيت الزيتون على فيتامين E الرائع، وأيضاً إحتوائه على مضادات الأكسدة، ونرفق إليكي خطوات التحضير:-

في قدر على النار قومي بتسخين ملعقتان من زيت الزيتون وابدأ بتدليك شعرك وفروة رأسك به واتركيه علي رأسك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وبعدها يتم غسل الشعر جيداً ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الاسبوع لكي تحصلين على نتيجة سريعة ومبهرة في وقت قليل .