بالفيديو.. الأمن العراقي يحاول فض التظاهرات في ساحة الخلاني ببغداد

كل الوطن – الرياض: أفادت قناتا العربية والحدث في العراق أن قوات الأمن تحاول فض التظاهرات في ساحة الخلاني في بغداد يأتي ذلك فيما تناقلت وسائل إعلام عراقية صوراً لأشخاص يقول إنهم استهدفوا قوى الأمن والمتظاهرين.

كما بث الإعلام الرسمي العراقي صورا لسيطرة الأمن على جسر السنك في بغداد التي أفاد المرصد العراقي بوقوع 6 قتلى خلال فض الاحتجاجات بالعاصمة العراقية السبت، فيما شهدت خدمة الإنترنت انقطاعاً مجدداً في العراق.

وذكر مراسل “العربية” و “الحدث” أن اشتباكات اندلعت، السبت، هي الأعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، خاصة بالقرب من جسر السنك، كما أفيد بسماع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين المتواجدين بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة خلال فض التظاهرات عند جسري السنك والأحرار.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل العربية نت، في وقت سابق، بصدور قرار أمني بفتح كافة الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.

وتواصلت التظاهرات في العراق، وتجددت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد.

إلى ذلك أعلنت الكويت غلق قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية، فيما شهدت واشنطن وقفة احتجاجية للعراقيين تضامنا مع احتجاجات ساحة التحرير في بغداد.

العربية نت