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خادم الحرمين يتسلّم رسالة من أمير الكويت

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:02 مساءً
خادم الحرمين يتسلّم رسالة من أمير الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل معالي الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت، فيما حمّله – رعاه الله – تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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