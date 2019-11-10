5 أسباب لتساقط الشعر لدى النساء بين الصح والخطأ

عندما يكون تساقط الشعر غير طبيعيّ، يصبح الوضع مثيراً للقلق…عوامل وراثيّة، إجهاد، حمل، تبدلات مناخيّة.. إليكم الصح من الخطأ بين الأسباب التي يمكن أن تقف وراء هذه المشكلة التجميليّة الشائعة جداً.

1- تساقط الشعر لا يطال سوى الرجال. خطأ: الاعتقاد أن تساقط الشعر الذي يطال النساء والرجال على السواء، يختلف عن الصلع الذي يُعتبر مشكلة رجاليّة بامتياز، وقد أظهرت الدراسات أن تساقط الشعر يطال 84 بالمئة من النساء و72 بالمئة من الرجال. ويعتبر 37 بالمئة من الرجال هذه المشكلة مقلقة بالنسبة إليهم فيما يطال القلق 87 بالمئة من النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر.

2- يمكن لتساقط الشعر أن يتفاقم مع ظهور عامل الإجهاد. صح: إذ يتسبب إفراز هرمون “ديهيدروتيستوستيرون” الذكوري لدى الرجال بالصلع بشكله الشائع. وهو يلعب دوراً في تفاقم مشكلة تساقط الشعر لدى النساء رغم إفرازه بنسب محدودة لديهن. وتشير الدراسات أن الإجهاد يزيد من ارتفاع معدّل الهرمونات الذكوريّة والإفرازات الزهميّة لدى النساء والرجال مما يؤدي إلى اختناق جذور الشعر ويتسبب بتساقطه. وقد يؤدّي الإجهاد القويّ بعد صدمة قاسية في التسبب بحالات تساقط موضعي للشعر، أما البحث عن السبب الحقيقي لهذا التساقط فيجب أن يعود إلى 3أشهر قبل ظهوره.

3- تسريحات الشعر المرفوع تتسبب بتساقط الشعر. صح: فعند شدّ الشعر خلال تنفيذ تسريحات “الشينيون” و”ذيل الحصان” نزيد من خطر تساقطه خاصةً عند أطراف الجبين. وهذا ما يُطلق عليه الخبراء تسمية الصلع الناتج عن شدّ الشعر. وتتحمّل بعض أنواع الشعر هذا الضغط فيما تتعرّض نوعيّات أخرى للتساقط نتيجة هذه الاعتداءات اليوميّة. ولذلك يُفضّل عدم اعتماد هذه التسريحات بشكل يومي وترك الشعر يرتاح بين الحين والآخر لحمايته من التساقط.

4- تساقط الشعر هو دائماً من المشاكل التجميليّة المثيرة للقلق خطأ: فتساقط الشعر ينتج في العديد من الأحيان عن الدورة الطبيعيّة للشعر أو عن التبدلات المناخيّة خاصةً في فصل الخريف. كما أنه من الطبيعي أن نفقد كل يوم بين 50 و100 شعرة. ولكن يصبح التساقط مقلقاً عندما يتعدّى هذه النسبة مما يستدعي استشارة اختصاصي في هذا المجال قد يكون طبيب الجلد كونه قادر على توصيف الحالة وتحديد العلاج المناسب لها.

5- تساقط الشعر يكون دائماً آلية لا رجعة عنها صح وخطأ: في العادة يعود الشعر إلى النموّ بشكل طبيعيّ بعد تساقطه في جميع الحالات إلا في حالة التساقط الناتج عن أسباب جينيّة. وعندما يكون الصلع مزمناً يصبح العلاج معقداً بعض الشيء ولكنه يبقى وارداً. أما الصلع الناتج عن صدمة فلا يظهر سوى بعد مرور 3 أشهر عليها ويعود الشعر للنمو بشكل طبيعي بعد هذه المرحلة. ويمكن في جميع الحالات تعزيز النموّ بالمثابرة على تطبيق لوشن معزّز لنموّه يومياً كما يمكن تناول مكمّلات غذائية معزّزة للنمو واستعمال أنواع من الشامبو تساعد في هذا المجال.

العربية نت